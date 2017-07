Portland School Notebook: July 19

Casco Bay High School Honor Roll

The following students at Casco Bay High School were recognized for academic excellence and earned a place on the third-trimester honor roll:

Grade 9

High Honors

David Botana, Oliver Compton, William Cunningham, Lucia Daranyi, Elsa DiGiovanni, Ella Ferguson, Simon Hale, Khiana Le, Siri Pierce, Isaac Tabb, Elias Zelonish

Honor Roll

Maxim Bailey, Emilea Bean-Wodka, Carlin Bliss, Satchel Butterfield, Lily Carrigan, Uther Dadaleares, Arundel Devon, Nicholas DiGiovanni, Abigail Dunnigan, Julie Eglinton, Lorien Fish, Katy Flores, Luca Germon, Georgia Gibbs, Gabriel Gomez, Zack Hager, Matthew Hand, Fatuma Hassan, Cynthia Higgins-Fontaine, Brianna Holston, Minka Ineza, Elijah Kahn, Khang Le, Isabella Levine, Ochola Lindos, Heros Lunjwire, Natasha Malia, Chelsea Mauridi, Levi McClellan, Fatuma Mohamed, Halim Moldaver, Atak Natali, Kyle Nelson, Kelly Nibayubahe, Abdirazak Omar, Alexander Pariseau, May Paterniti, Louisa Radtke-Rowe, Samira Sharif, Johan Sifa-Ramazani, Coburn Sniper, James Taylor, Fiona Twombly-Hussey, Sophie Urey, Oliver VanSoest, Savanah Wales, Hayden Weaver, Adam Wendell-Pearson

HOW Honor Roll

Satchel Butterfield, Oliver Compton, William Cunningham, Lucia Daranyi, Arundel Devon, Elsa DiGiovanni, Abigail Dunnigan, Julie Eglinton, Ella Ferguson, Lorien Fish, Katy Flores, Luca Germon, Simon Hale, Cynthia Higgins-Fontaine, Elijah Kahn, Khang Le, Khiana Le, Isabella Levine, Ochola Lindos, Natasha Malia, Chelsea Mauridi, Halim Moldaver, Atak Natali, Kelly Nibayubahe, Abdirazak Omar, Margaret Paterniti, Siri Pierce, Joshua Shunk, Coburn Sniper, Isaac Tabb, Sophie Urey, Hayden Weaver, Elias Zelonish

Grade 10

High Honors

Grace Cowie, Anne Dodson, Gabrielle Dumas, Eve Fischer, Evelyn Ford, Grace Govan, Francesca Houran, Jonah Kastelic, Phoebe Kolbert, Yifu Liu, Sophia Nolan, Lucy Oster, Grace Rynkowski, Ava Spach, Anna Tierney-Fife, Elinor Tierney-Fife, Douglas Wagner.

Honor Roll

Abdiweli Abdalla, Mouna Abdelkader, Muaaz Ajail, Justin Anderson, Gwenllian Carhart, Ava Clifford, Maisy Davis, Hayden Dearing, Grace Deng, Sascha Drice, Frances Eder, Noah Gill, Liam Goff, Ethan Haapala, Eli Haskell, Imtithal Hassan, Francis Healy, Emma Hersey-Powers, Joana Izabayo, Phoebe King, Simi Kunin, Mandy Mastropasqua, Vincent Mohan, Adamo Nitunga, Samuel Nkurunziza, Oriana Noble, Jean Ntakiyiruta, Ahmed Omar, Oumalkaire Omar, Charles Rooks, Gedeon Rugema, Sadia Sharif, Anthony Troiano, Thomas Victor, Oriana Waldren, Doki Yanga, Pita Yanga

HOW Honor Roll

Gwenllian Carhart, Ava Clifford, Grace Cowie, Maisy Davis, Grace Deng, Anne Dodson, Gabrielle Dumas, Eve Fischer, Evelyn Ford, Grace Govan, Imtithal Hassan, Phoebe King, Yifu Liu, Sophia Nolan, Lucy Oster, Gedeon Rugema, Grace Rynkowski, Ava Spach, Anna Tierney-Fife, Elinor Tierney-Fife, Tiana Urey, Thomas Victor, Douglas Wagner, Oriana Waldren, Doki Yanga

Grade 11

High Honors

Maria Gagnon, Alice Kenny, Zach Le, Jacob Libby, Carlee Michaud, Julien Peck, Jonah Peterson, Selena Sillari, Elizabeth Thompson, Martha Thompson, Nasteho Youssouf

Honor Roll

Mustafa Abd, Jasem Al-Jubyly, Daniel Baker, John Carpenter, Samuel Clifford, Charlie Compton, Caroline Corbeau, Deanna Corrow, Olivia Crowley, Georgia Denison, Jake Dunnigan, Tamara Duvnjak, Madison Ellingsworth, Jair Granados, Elias Grimm, Julia Hansen, Elinor Hilton, Ray Intwari, Leticia Iteka, Abdullah Kalayaf-Manahe, Maeve Leclair, Melissa Liang, Jason Liang, Jocelyne Markiewicz, Steff Niwemutoni, Leo Paterniti, Rocio Perez, Egypt Pooler, Olivia Reale-Hatem, Bethany Rozzi, Rosalie Turner, Abigail Williams

HOW Honor Roll

Mustafa Abd, Jasem Al-Jubyly, Daniel Baker, Samuel Clifford, Charlie Compton, Caroline Corbeau, Georgia Denison, Jake Dunnigan, Tamara Duvnjak, Madison Ellingsworth, Maria Gagnon, Julia Hansen, Elinor Hilton, Ray Intwari, Leticia Iteka, Althea Kastelic, Alice Kenny, Zach Le, Maeve Leclair, Jason Liang, Jacob Libby, Carlee Michaud, Zoleka Mngqibisa, Leo Paterniti, Julien Peck, Rocio Perez, Jonah Peterson, Olivia Reale-Hatem, Bethany Rozzi, Selena Sillari, Elizabeth Thompson, Martha Thompson, Rosalie Turner, Nasteho Youssouf

Grade 12

High Honors

Kiera Badger, Frances Bliss, Fan-Tai Bridges, Grace Callahan, Skyler Cummings, Conor Doane, Maryse Dushime, Esme Howland, Sophia Leavitt, Liva Pierce, Jane Rooks, Emma Schwartz, Luca Serio, Violet Sulka/Hewes, Matthew Suslovic, Lucy Tabb, Grace Victor

Honor Roll

Amelia Arsenault, Saule Bukauskas, Aidan Carter, Meghana Clere, Zoe Coffin, Helen Cunningham, Marcos Edgar, Kobi Eng, Samantha Giusti, Kevin Goodoak, Curtis Ham, Lukas Handanos, Vene Hashimoto, Arthur Johnson, Daniel Kayamba, Gage Klein, Matice Maino, John McGeoghegan, Peter Merrill, Kent Ntwari, Nathan Robinson, Luciana Santerre, Thomas Shadis, Thomas Sheils, Noah Turgeon, Matthew Van Der Zee

HOW Honor Roll

Hafsa Abdi, Frances Bliss, Zoe Coffin, Skyler Cummings, Conor Doane, Marcos Edgar, Anna Hall, Esme Howland, Sophia Leavitt, Maddie Lynch, John McGeoghegan, Liva Pierce, Jane Rooks, Luciana Santerre, Rosemary Santoro, Emma Schwartz, Violet Sulka/Hewes, Matthew Suslovic, Lucy Tabb, Grace Victor