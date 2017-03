Northern School Notebook: March 9

Greely High School Honor Roll

The following students at Greely High School were recognized for academic excellence and earned a place on the second quarter honor roll:

Grade 12

High Honors

Mariah Belisle, Hannah Doolittle, Alyssa Gerencer, Erin Holmes, Kathryn Landry, Maggie Nolan, Kathryn Pare, Isabel Porter, Hannah Smith-Erb, Adam Tarbox, Benjamin Williams

Honors

Mark Baston, Lindsey Beaulieu, Elliott Boardman, Samuel Bonnevie, Emily Braley, Molly Chapin, Brianna Desjardins, Shannon Flaherty, Ryan Fraser, Natalie Fritzson, Ian Grant, Charles Guild, Troy Higgins, Caleb Howell, Kaitlin Hughes, Cameron Kennedy, Zoe Lambert, Megan Lasorsa, Victoria Lattanzi, Katherine Leggat-Barr, Madeline LePage, Matthew McDevitt, Ryan Megathlin, Henry Melville, Benjamin Paine, Jenna Pavis, Emma Payson, Jacqueline Perlmutter, Isabella Perry, Justin Rice, Sophia Richard, Noah Rovner-Frydman, Jack Saffian, Brendan Scott, Brian Sidders, Jennie Smith, Brinna Snow, Riley Soule, Rachel St. Pierre, Max Stickney, Julia Stinneford, Natalie Swisher, Moira Train, Ryan Twitchell, Benjamin Wilson

Grade 11

High Honors

Kallee Gallant, Kathryn Hall, Quinn Molloy, Olivia Murley, Gregory Pershing, Madison Rawnsley, Adeline Ray, Bridget Roberts, Safa Saleh, Megan Shibles, Peter Theodores, Greta Van Curan

Honors

Katherine Benard, Brooke Bickford, Lillian Black, Nathaniel Bryant, Timothy Coyle, Kate Curran, Kelsey Currier, Alexander Eisenhart, Isabel Evans, Michael Geary, Alexander Gerencer, Lauren Gervais, Natalie Giroux, Evan Goettel, Molly Horton Caroline Isasi, Rebecca Israel, Samuel Jagolinzer, William Jenkins, Stephanie Johnson, Tual Kouth, Arianna Marquis, Sydney Meredith-Pickett, William Murphy, Kasey Newman, Ella Novick, Erin O’Donovan, Alexandra Peary, Coco Petrone, Allie Potenziano, Trevor Rafford, Juliana Raudales, Sean Richard, Julia Sirois, Jenifer Spencer, Matthew Strout, Courtney Sullivan, Abigail Washo

Grade 10

High Honors

Anna Briley, Jordan Bryant, Jill Cass, Emma Dexter, Madeline Irish, Taylor LaFlamme, Hope LeClair, Katherine Metzger, Aidan Michaud, Edmund Paquin, Wren Payne, Ibrahim Saleh, Colby Santana, Ksenia Smart, Matthew Smith-Erb, Evan Wyman

Honors

Brooke Asherman, Lillian Benoit, Julia Bisson, Lars Boddie, Nina Brinker, James Brouder, Nicolas Brown, Maria Campbell, Isabella Chandler, Hannah Craig, Julia Curran, Matthew Desjardins, Nathan Dillman, Holly Downing, Darien Drouin, Morgen Dutil, Corrie Farnham, Emma Fitzpatrick, Gowan Frost, Jerod Gardner, Dante Gianattasio, Jack Gustafson, Aidan Hayes, Justin Hobart, Nathan Ingersoll, Jillian Juris, George Kendall, Anna Kennedy, Colline Kopacz, Carter Lawless, Savannah Lemieux, Timothy Lester, Sabra Lindsay, Anastasia Lipp, William Lyden, Luke Marsanskis, Madeline Maynard, Maggie McCormick, Alban Michaud, Cole Moore, Kassidy Newman, Madelaine Panici, Ashley Parvin, Eli Penza-Clyve, Madeline Perfetti, Seth Pitcher, Adam Ray, Mia Rico, Courtney Rog, Charlie Saffian, Madison Scott, Morgan Selby, Kira Shepard, Kyle Sidders, Aiden Smith, Anna Smith, Rachel Smith, Emma Spoerri, Luke Stickney, Janelle Taylor, Kaitlyn Thompson, Stephanie Tillotson, Quinn Tompkins, Adeline Traficonte, Sarah Traister, Madison Weatherbee, Scott Wentzell, Grady White, Jacob Whiting, Thomas Young, Inesa Zberea, Carlotta Ziervogel

Grade 9

High Honors

Benjamin Cloutier, Terra Gallo, Aaron Howell, Alexander Liu, Marin Provencher, Emmaline Raven, Emily Stinneford

Honors

Abigail Ackor, Corinne Ahearn, Cameron Aromando, Megan Beaulieu, Katie Bennert, Phoebe Boardman, Malcolm Bourgeois, Isabella Caron, Sara Caron, Abby Civiello, Katherine Clancy, Joseph Clapp, Camryn Copp, Mindy Derby, Mikaela Estes, Paige Evans, Katherine Fitzpatrick, Michael Flaherty, Zoe Folce, Ethan Fraser, Kira Fried, Timothy Frongillo, Olivia Giandrea, Sam Gobeil, Gabe Hall, Audrey Hankinson, Gavin Hines, Ellie Holt, Riley Iris, Gwen Jackson, Hannah Johnston, Hanna Kane, Hunter Kremin, Lauren Lamberson, Andrew Lawrence, Jacob MacDonald, Sydney Martin, Harrison McFarland, Andy Moore, Conor Nadeau, Will Nicholson, Ella Normandeau, Fiona Perreault, Sydney Pitts, Marshall Ray, Ben Rosenthal, Caitlin Snow, Parker Stair, Danielle Tebbs, Keegan Wilson