Northern School Notebook: March 23

Falmouth High School Honor Roll

The following students at Falmouth High School were recognized for academic excellence and earned a place on the first-semester honor roll:

Grade 12 – High Honors

Madelyn Adams, Juliana Baranowski, Paige Chamberlain, Evelyn Clement, Adelaide Cooke, Maria Cooney, Gabrielle Farrell, Mary Giglio, Isabelle Goldberg, Cameron Guarino, Samantha Hamzavi, Jack Hepburn, Antoinette Lambert, Grace Mooradian, Allison Murphy, Disa Nilsson Rojas, Hanna Paris, Olin Rhoads, Lisa Smoluk, Olivia Spelman, Jonah Spiegel, Jack Vasconcelos

Grade 12 – Honors

Thomas Adams, Giacomo Aliboni, Brendan Bayer, Sydney Bell, Hannah Berzinis, Alaina Birkel, Jordan Bruce, Jaime Bruckman, Nicholas Buckley, Mary Budri, Max Greyson Cohen, Grace Connolly, Clare Considine, Jacee Cox, Elizabeth Cyr, Dex Dremann, Meghan Dye, Annika Dyhrberg, John Fallon, Megan Faucher, Althea Finch-Brand, Riley Finley, Max Fortier, Karan Godara,Joseph Han, Ayden Henson, Bryce Henson, Abigail Hooper, Alexandra Hurdman, Mary Hyland, Evan Irwin, Bethany Josephs, Katherine Kelley, William Larson, Gyu Hyun Lee, Collin Lento, Theodore Lockman, Reed Lonsdale, Lucy Mahoney, Brandon Martin, Hannah Michaud, Audrey Morin, Nagore Mugueta Epelde, Ainnir O’Regan, Christos Orestis, Scott Osborn, Arielle Papalimberis, Gordon Payne, Olivia Peelen, Georgiana Ploss, Vladimir Polak, Matthew Polewaczyk, Keith Prescott, Caroline Proctor, Amelia Ring, Madeline Rouhana, Benjamin Rudnick, Devin Russell, Abigail Ryan, Devon Sarazin, Jack Sharp, Benjamin Simonds, Orlando Simmonds, Logan Singer, Mahayla Smith, Olivia Stucker, Madison Tait, Aaron Thomas, Sara Topalovic, Emma Torraca Jones, Liam Tucker, Sean Walsh, Amanda Watson, Brock Isaac Welch, Malia White, Hadley Wiggin, Benjamin Wyman, Mira Wyman

Grade 11 – High Honors

Lydia Abbott, William Bopp, Brianna Boyd, Kathryn Caldwell, Meghan Cantlin, Clara Geci, Alexander Klemperer, Abigail Lebel, Grace Lee, Trent Macgowan, Nina Merz, Shubhankar Naru, Alison Noyes, Ghalib Omar, Spencer Pierce, Peter Rudenberg, Sophia Spelman, Jessica Troubh

Grade 11 – Honors

Matthew Adamowicz, Joshua Allen, Gwenyth Armitage, Nathan Arrants, Garret Aube, Griffin Aube, Elaina Balzano, Noah Barney, Jackson Baumann, Graham Bernier, Luke Bodwell, Shea Boulanger, Ella Boyd, Jack Bryant, Stone Carmichael, Brian Chamard, Benjamin Chang, Hanna Chea, Griffin Conley, Andrea Coyne, Thomas Cyr, Lily Damon, Grace Dimick, Brienn Douglas, Alyssa Drum, Enrico Echevarria, Charles Emple, Blake Flaherty, Maya Freedman, Eli Friedman, Kyla Gallup, Charlotte Giordano, Amelia Gorman, Chloe Gorman, Alexander Grade, Theo Hembre, Charles Henning, Thomas Hiscock, David Horne, May Igani, Nathan Jalbert, Beatrice Johnson, Alexander Kinley, Marcus Kinney, Maria Kuhn, Andy Le, Riley Lonsdale, Emily Lozoraitis, Calvin MacLehose, Alexander Marcotte, Emily McConnell, Teagan McMahon, Heidi Meyer, Maya Michaud, Emilio Micucci, Peter Morrissette, Kendra Murray, Brendan Myers, Marshall Noyes, Kyle Pickrell, Conner Piers, Candice Powers, Maria Rodriguez, Gabriel Smestad, Chelsey Smithwick, Grace Soucy, Raeal Staley, Katelyn Stimson, Emma Tabenken, Jared Troubh, Amelia Waite, Kayla Warner, Jack Warnock, Lauren Wendland, Owen White, Graham Whiting, CalistaJean Wiberg, Julian Wiley, Yue Wu, Benjamin Wuesthoff, Chelsea Zhao

Grade 10 – High Honors

John Auer, Sarah Baumann, Grace Brown, Alexandra Burton, Caitlyn Camelio, Elizabeth Danielson, Maren Donovan, Madison Fairfield, Caroline Hamzavi, Caitlyn Hanley, Kade Kelley, Liberty Ladd, Rachel Morse, Malaika Pasch, Elizabeth Rudnick, Jacob Seeker, Calvin Spencer, Sydney Williams

Grade 10 – Honors

Nicholas Aftowski, Ethan Ali, Hunter Arbo, Emma Auer, Natalie Birkel, Kyle Bouchard, Oscar Brautigam, Ryan Britton, Catherine Carpenter, Libby Chase, Emma Cohen, Douglas Cooke, Taylor Cunningham, Genevieve Curtis, Nicholas Dilworth, Danielle Doherty, Charlotte Doughty, Zachary Dubinsky, William Emanuel, Brooks Ewald, Abigail Farmer, Gretchen Favreau, Hannah Fishman, Jacob Freedman, Henry Funk, Keller Gardner, Melissa Garza, Kelsey Glockler, Sophia Ham, Katharine Han, Gunter Haug-Pavlak, Sophia Herdrich, Niklas Hester, Matthew Hogenauer, Allison Huard, Shelby Inniss, Liam Jacquet, Madeline Joyce, Mitchell Kelley, James Kiesewetter, Mark Kiesewetter, Juliana LaPorta, Magill Lamarre, Jacob Leavitt, Dylan Leighton, Alanna Luce, Dylan MacLean, Leah Macmaster, Owen Mahoney, E. Manganello, Sophia Marcotte, Jacob Marks, Abigail Marley, Domonic Masselli, Seiya Matsumoto, Spencer McKee, Baker McMahon, Talia Micucci, Camille Myers, Liam Myers, Luke Nichols, Kerry O’Donnell, Daisy Parker, Wilder Payson, Sydney Pearl, Grace Perron, Abigail Pitre, Nadine Pushor, Elias Rapkin-Stiles, Grace Riccioni, Neeya Rostampour, Amel Sands, Kayla Sarazin, G Scott, Caroline Spencer, Summer Spiegel, Josephine Stucker, Marly Thomas, Reilly Tucker, Matthew Vasconcelos, Thomas Yoon, Annie deCastro, Olivia deWolf

Grade 9 – High Honors

Andrew Allen, Holly Barney, Elliott Bopp, Brady Douglas, Hannah Dubinsky, Grace Fallon, Kristiana Filipov, Marina Fuentes-Cantillana, Sophie Goldberg, Chloe Jacquet, William Johnson, Jackson Larlee, Julia Lee, YuJai Lin, Eleanor Nash, Ellie Pierson, Abigail Ryer, Elizabeth Seeker, Claudia Spelman, Haley Stark, Johnny Wahlig, Pawan Yerramilli

Grade 9 – Honors

Micaela Amato, Andrew Arnoldo, Gretchen Barney, Mary Bayer, Lillian Bonnell, Oceane Bowden, Joshua Bradford, Isabella Burnap, Kassidy Castillo Parkman, Angus Christie, Ella Coffin, John Crowder, Garrett Daniels, Alexa Dargie, Zachary Derhak, Joseph DiPhilippo, Kaitlyn Dowling, Katalina Echavarri, Gabrielle Esmond, Sara Fallon, Sadye Ferguson, Fiona Ferrell, Brooke Flaherty, Katherine Fletcher, Elizabeth Fortier, Adrian Friedman, Isabelle Gale, Charlton Goodell, Veronica Grobe, Quaid Guarino, Marlena Hatem, Jessalyn Herrick, Theodore Hubbard, Henry Janosick, Xantia Kansil, Johanna Kaserman, Meredith Kelley, Francis Kiely, Christopher Kinley, Willem Labbe, Rose Lynch, Marcial Machado, Gabriel Magadieu, Madeline Marks, Alexander Mazelsky, Molly McDermott, Mia McHugh, Samuel Morrill, Catherine Morrissette, Aimee Muscadin, Arthur Neudek, Eirik Nohr, Lucas Olteanu, Samuel Pausman, Noah Piers, Skyler Piltch, Charles Pochepan, Benjamin Potter, Dean Preston, Spencer Racca-Gwozdzik, Nicholas Randall, Harrison Rhoades, Victoria Riversmith, Nathan Rogers, Benjamin Rooks, Lila Rouhana, Isabella Roy, Eleanor Ryan, Nicholas Shapiro, Michael Simonds, Behn-Eban Smestad, Lilly Smith, Michael Smoluk, David Steindl, Olivia Teufel, John Toronto, Alexandra Valle, Makayla Weiss, Sarah Wentworth, Macklin Williams, Delaney Wimert, Claire-Elizabet Winkeler, Kelly Yoon, Olivia Zimba