Northern School Notebook: Feb. 16

Freeport High School Honor Roll

The following Students at Freeport High School were recognized for academic excellence and earned a place on the second quarter honor roll:

High Honors

Grade 9: Braelyn Bailey, Abigail Brier, Rhea Fitzpatrick, Catriona Gould, Sarah Gray, Rachel Harmon, Marjorie Mcleod, Thomas Robinson, Caroline Smith, Annika Thomas, Molly Whelan

Grade 10: Nova Ambrose, Paul Biberstein, Natalie Crawford, Jason D’Amico, Camden Donald, Leora Doyle, Alec Eames, Zachary Flood, Abigail Fortune, Lillian Horne, Alexander Les, Nicholas Mitch, Shiloh Munsen, Atticus Patrick, Owen Patrick, Samuel Randall, Peter Sachs, Hayden Thomas, Lucy Wing, Sierra Zahares

Grade 11: Emmanuelle Greene

Grade 12: April Asselyn, Kelsey Barrett, Olivia Botting, Keegan Chandler, Ellen Demarsh, Jordan Grotz, Lauren Moore, Emily Randall

Honors

Grade 9: Emma Abbott, Grace Abbott, Jesse Bennell, Ian Capen, Heath Cockburn, Eric Decker, Natalie Domin, Caroline Doyle, Joseph Driscoll, Ava Fox, Lindsey Galletta, Devin Garneau, Hannah Giroux, Jacob Gormely, Deven Hannan, Ashley Harris, Ayanna Hatton, Eden Hayden-Hunt, Caleb Hunter, Parker Landsbergen, Alexys Langley, Samuel Larochelle, Grace Libby, Yi Liu, Makenzie Margerison, Bailey McGee, Rachel Mckittrick, Tara Migliaccio, Tia Peterson, Maggie Riendeau, Charlotte Soule, Caroline Robert Southall, Sarah Baker Southall, Hannah Spaulding, Isabella St.Cyr, Courtney Staples, Anna Whalen

Grade 10: Natalie Ann Anderson, Kaleb Barrett, Grace Battarbee, Sera Bigelow, Marley Cloutier, Jacob Collard, Meredith Dowling-Wolfe, Cristina Fente Gutierrez, John Giddens, Liam Gould, Allison Greuel, Liam Grogan, Sophie Hight, Moriah Hollen, Toby Holt, Finn Johnston, Anne Kelley, Abigail King, Abbye Koenig, Alexa Koenig, Anna Labbe, Reilly Lefebvre, Jasmen Libby, Jessica Minieri, Benjamin Monahan-Morang, Tanner Morrison, Margaret Perrotta, Rebecca Pierce, Aaron Rusiecki, Margaret Ryan, Tabatha Sabans, Robert Sawyer, Jacob Selian, Eriksen Charles Shea, Joseph Sylvester, Brooke Toothaker, Jacob Tucker, Kelsey Williams, Grace Wogan

Grade 11: Griffin Agnese, Beverly Anderson, Benjamin Bailey, Maya Bradbury, Jared Burns, Rebecca Cameron, Emma Carter, Grace Cushman, Chloe Davidson, Taylor Dostie, Thomas Doyle, Jessica Driscoll, Maya Egan, Julia Haldeman, Lydia Hollen, Carter Jedrey-Irvin, Gabriel Johnson, Elida Kydyrova, Sarah Lano, Rachele Manfredi, Isabel Masison, Paige Masse-Brooks, Luisa Negraes Eschberger, Caleb Salter-Gurau, Sydney San, Lauren Schenker, Grace Schnyder, Alena Schurer, Ethan Sclar, Hannah Skorapa, Nathan Thomas, Callie Toothaker, Emale Whited

Grade 12: Olivia Alterio, Abigail Arruda, Rachel Balzer, Brianna Bellefleur, Haley Boyden, Joseph Burke, Maxwell Doughty, Donald Egan, Zoe Fox, Kara Galletta, Jessica Gray, Olivia Greuel, Simon Handelman, Dossey Harvey, Maxwell Heathco, Bennett Hight, Henry Jaques, Emily Latulippe, Isabelle McClelland, Priyanka Miller, Spencer Morse, Danielle Moyer, Yacob Olins, Natalie Pagnano, Neil Panosian, Eric Pelletier, Reid Poissonnier, Christian Potts, Jordan Randall, Mckenzie Rogers, Megan Seymour, John Smail, Amber Smith, Sarah Sutherland, Alex Washburn, Olivia Watts, Zachary Wenzler, Min Wu, Chandler Wyman, Rachel Young

North Yarmouth Academy Honor Roll

The following students who live in The Forecaster’s coverage area attained honor roll status during the first semester at North Yarmouth Academy.

Highest Honors

Grade 5: Alexander Barron, Elizabeth Coleman, Owen Cook, Liam Devine, Davis Gall, Haley Hegarty, Caleb King, Nathan Oney

Grade 6: Seamus Rohde, Sally Stronge

Grade 7: Owen Frank, Lila Jackson, Abigail King, Bella Moulton, Elliott Oney, Bryce Poulin, Charles Rohde, Jack Schaeffer, Blythe Thompson, Madeleine Vaillancourt

Grade 8: Camille Beaudoin, Eleanor Commons, Nathan Cook, Jacquelyn Ellsworth, Laini Frager, Wylie Jacobs, Elaine Lemieux, Annie Sillin, Tellie Stamaris, Anna Yankee, Samuel Yankee

Grade 9: Spencer Barton, Sydney Billings, Benjamin Frank, Ellen Hilscher, Katherine Larson, Afton Morton, Cameron Pickle, Bronwen Ramsey-Brimberg

Grade 10: Xander Kostelnik, Alexandra Markonish, Andrew Schaeffer

Grade 11: Justin Guo, Richard Hilscher, Troy Hou, Jack Sillin, Leo Webster

Grade 12: Sarah Austin, Alexander Bartone, Andrew Keith, Kiersten Marr, Savannah Shaw, Manna Zhao

High Honors

Grade 5: Finlay Gepfert , Sasha Schutz, Jacob Soroff, William Street, Eben Weislogel

Grade 6: Laurel Buehner, Carson Gall, John Hegarty, Campbell Litz, Lucas Markonish, Callahan Nice Ethan Schutz, Clara Taylor, Alexander Wignall

Grade 7: Simon Algara, Henry Bergeron, Bryce Bernier, Oliver Hemphill, Aidan Lacombe, Harry Marcus, Aisley Snell, James Tourigny

Grade 8: Keegan Goodell, Taylor Hemenway, William Jackson, Anders Jonsson, Olivia Juve, Marina Piehl

Grade 9: Madison Argitis, Emily Beisel-Bolen, Jack Bontatibus, Maya Davis, Jillian Demeule, Reese Farrell, Caroline Gepfert, Matthew McGrath, Hannah Mills, William Tatge, Eliza Tod

Grade 10: Abram Buehner, Hannah Gagne, Elora Griswold, Margaret Larson, Clara Mulvihill, Reed Silvers, Aidan Yilmaz

Grade 11: Charlotte Collins, Evan Davis, Ellie Dickson, Parker Elkins, Kara Jensen

Grade 12: Michael Adams, Henry Briggs, Suzanna Butterfield, Zelda Clegg, C.J. Conner, Grace Dexter Kyle Kostelnik, Gabrielle Linscott, Amber Liu, Dana Nichols, Thomas Pitts, Henry Quesada, Milla Rosenfeld, Jeremy Thelven, Lauren Tufts

Honors

Grade 6: Vy Tran

Grade 7: Tiger DiMillo, Alev Yilmaz

Grade 8: Patrick Alberding, Elyse Baron, Jonah Eng, Salem Griswold, Michael Hynes, Jack Nice, Samuel Soroff ,Jack Thibodeau

Grade 9: Marley Boettcher, Elizabeth Gagnon, Samson Shen, Hannah Twombly, Daniel Zajkowski

Grade 10: Carson Fassett, Sydney Gilman, Cooper Hogan, Lloyd Lathrop, Jack Lent, Jackson Linscott Sydney Plummer, Amber Rose, Joshua Soucy, Joseph Strabley, Alasdair Swett

Grade 11: Megan Alberding, Reece Bartolini, Rachel Bolling, William Flatt, Isabella MacMahon, Kieran Rowe

Grade 12: Galen Arnold, Haven Cutko, Jake Malcom, Madison Rand, Isabelle See, Nathaniel Sinibaldi, Cameron Woods