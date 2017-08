Northern School Notebook: Aug. 3

Greely High School Honor Roll

The following students at Greely High School in Cumberland were recognized for academic excellence and earned a place on the fourth quarter honor roll:

Grade 11

High Honors

Kallee Gallant, Alexander Gerencer, Evan Goettel, Kathryn Hall, Sam Jagolinzer, Quinn Molloy, Gregory Pershing, Trevor Rafford, Bridget Roberts, Jenifer Spencer, Peter Theodores, Greta Van Curan

Honors

Katherine Benard, Brooke Bickford, Lily Black, Adam Bruder, Sam Colesworthy, Timothy Coyle, Jeanette Cunningham, Kate Curran, Kelsey Currier, Nathan Cyr, Claire Davis, Shane DeWolfe, Alexander Eisenhart, Michaela Ellison, Isabel Evans, Michael Geary, Lauren Gervais, Natalie Giroux, Jane Grandchamp, Josh Herreid, Caroline Isasi, Rebecca Israel, William Jenkins, Stephanie Johnson, Kyle Kapise, Timothy Kendall, Acadia LeSiege, Gretchen Manley, Arianna Marquis, Sydney Meredith-Pickett, Jared Merrifield, Nicole Morse, Olivia Murley, William Murphy, Kasey Newman, Erin O’Donovan, Abby Osgood, Alexandra Peary, Tyler Plante, Madison Rawnsley, Adeline Ray, Sean Richard, Bridget Roberts, Safa Saleh, Lea Schuepfer, Jacob Sherr, Megan Shibles, Katherine Steinberg, Matthew Strout, Courtney Sullivan

Grade 10

High Honors

Nina Brinker, Jordan Bryant, Hannah Craig, Madeline Irish, Timothy Lester, Katherine Metzger, Aidan Michaud, Edmund Paquin, Morgan Selby, Matthew Smith-Erb, Blake Turner

Honors

Christopher Bates, Lillian Benoit, Lars Boddie, Anna Briley, Isabella Chandler, Brooke Clement, Abigail Cloutier, Matthew Desjardins, Emma Dexter, Nathan Dillman, Holly Downing, Darien Drouin, Morgen Dutil, Corrie Farnham, Emma Fitzpatrick, Aidan Hayes, Kylie Josephson, Jillian Juris, Anna Kennedy, Taylor LaFlamme, Annie Langhauser, Peter Lattanzi, Carter Lawless, Hope LeClair, Savannah Lemieux, William Lyden, Nicholas Male, Luke Marsanskis, Maggie McCormick, Alban Michaud, Jayme Morrison, Kassidy Newman, Madelaine Panici, Ashley Parvin, Wren Payne, Madeline Perfetti, Sidney Pettengill, Courtney Rog, Ibrahim Saleh, Colby Santana, Madison Scott, Kira Shepard, Kyle Sidders, Anna Smith, Kelsi Smith, Rachel Smith, Emma Spoerri, Janelle Taylor, Stephanie Tillotson, Adeline Traficonte, Sarah Traister, Samantha Watt, Madison Weatherbee, Grady White, Evan Wyman, Thomas Young

Grade 9

High Honors

Benjamin Cloutier, Mindy Derby, Terra Gallo, Marin Provencher, Emmaline Raven, Emily Stinneford

Honors

Meghan Abel, Corinne Ahearn, Megan Beaulieu, Katie Bennert, Phoebe Boardman, Audrey Boyle, Emma Boynton, Isabella Caron, Sara Caron, Katherine Clancy, Joseph Clapp, Nathan Colavolpe, Sawyer Dusch, Mikaela Estes, Katherine Fitzpatrick, Zoe Folce, Ethan Fraser, Kira Fried, Timothy Frongillo, Olivia Giandrea, Sam Gobeil, Molly Hale, Gabe Hall, Audrey Hankinson, Gavin Hines, Harrison Holmes, Ellie Holt, Aaron Howell, Riley Iris, Gwen Jackson, Hanna Kane, John Kearney, Lauren Lamberson, Andrew Lawrence, Alex Liu, Sydney Martin, Conor Nadeau, Will Nicholson, Ella Normandeau, Brooke Obar, Fiona Perreault, Sydney Pitts, Grace Pooler, Ben Rosenthal, Caitlin Snow, Tobin Snow, Parker Stair, Kalei Volk, Leah Walker, Jake Westra, Schuyler Wetmore

North Yarmouth Academy Honor Roll

The following students who live in The Forecaster’s coverage area attained honor roll status for the second semester at North Yarmouth Academy:

Highest Honors

Grade 5

Alexander Barron, Elizabeth Coleman, Owen Cook, Haley Hegarty, Caleb King, Nathan Oney, William Street, Eben Weislogel

Grade 6

Laurel Buehner, Lucas Markonish, Sarah Stronge, Clara Taylor

Grade 7

Owen Frank, Lila Jackson, Abigail King, Aidan Lacombe, Bella Moulton, Elliott Oney, Charles Rohde, Jack Schaeffer, Blythe Thompson, Madeleine Vaillancourt

Grade 8

Camille Beaudoin, Wylie Jacobs, Elaine Lemieux, Annie Sillin, Tellie Stamaris, Anna Yankee, Samuel Yankee

Grade 9

Spencer Barton, Emily Beisel-Bolen, Sydney Billings, Benjamin Frank, Ellen Hilscher, Afton Morton, Bronwen Ramsey-Brimberg, Eliza Tod

Grade 10

Xander Kostelnik, Andrew Schaeffer

Grade 11

Justin Guo, Richard Hilscher, Jack Sillin, Leo Webster

Grade 12

Sarah Austin, Alexander Bartone, Kiersten Marr

High Honors

Grade 5

Liam Devine, Davis Gall, Sasha Schutz

Grade 6

Carson Gall, John Hegarty, Campbell Litz, Callahan Nice, Seamus Rhode, Vy Tran, Alexander Wignall

Grade 7

Simon Algara, Samantha Heinzman, Oliver Hemphill, Harry Marcus, Aisley Snell, James Tourigny

Grade 8

Eleanor Commons, Nathan Cook, Jacquelyn Ellsworth, Laini Frager, Keegan Goodell, Taylor Hemenway, Olivia Juve

Grade 9

Madison Argitis, Marley Boettcher, Maya Davis, Reese Farrell, Caroline Gepfert, Katherine Larson, Matthew McGrath, Hannah Mills, Cameron Pickle, William Tatge

Grade 10

Hannah Gagne, Sydney Gilman, Elora Griswold, Margaret Larson, Alexandra Markonish, Reed Silvers, Alasdair Swett, Aidan Yilmaz

Grade 11

Charlotte Collins, Evan Davis, Troy Hou, Kara Jensen

Grade 12

Michael Adams, Henry Briggs, C.J. Conner, Grace Dexter, Andrew Keith, Gabrielle Linscott, Dana Nichols, Thomas Pitts, Madison Rand, Savannah Shaw, Jeremy Thelven, Lauren Tufts, Manna Zhao

Honors

Grade 5

Finlay Gepfert, Jacob Soroff

Grade 6

Ethan Schutz

Grade 7

Henry Bergeron, Tiger DiMillo, Bryce Poulin, Alev Yilmaz

Grade 8

Elyse Baron, Jonah Eng, Salem Griswold, Michael Hynes, William Jackson, Anders Jonsson, Marina Piehl, Jack Thibodeau

Grade 9

Jack Bontatibus, Jillian Demeule, Elizabeth Gagnon, Pierce Manchester, Samson Shen

Grade 10

Ryan Baker, Abram Buehner, Lloyd Lathrop, Jack Lent, Clara Mulvihill, Amber Rose, Joshua Soucy

Grade 11

Megan Alberding, Reece Bartolini, Ellie Dickson, Parker Elkins, Isabella MacMahon

Grade 12

Suzanna Butterfield, Zelda Clegg, Kyle Kostelnik, Amber Liu, Hunter Mahoney, Jake Malcom, Henry Quesada, Anna Rosenfeld, Isabelle See

Yarmouth High School student Anastasia Webber served as an Honorary Page in the Maine Senate on June 8 as the guest of Sen. Cathy Breen, D-Falmouth. Breen extends invitations to honor roll students from the area’s middle- and high schools as a way to recognize their strong academic performance and foster an interest in civics.