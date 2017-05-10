Northern School Notebook

The following students at Greely High School were recognized for academic excellence and earned a place on the third quarter honor roll:
Grade 12
Lindsey Beaulieu, Mariah Belisle, Brianna Desjardins, Grace Hayden-Hunt, Kathryn Landry, Katherine Leggat-Barr, Maggie Nolan, Emma Payson, Brinna Snow, Rachel St. Pierre, Julia Stinneford, Adam Tarbox, Benjamin Williams Benjamin Wilson
Honors
Jordan Bagshaw, Elliott Boardman, Molly Chapin, Hannah Doolittle, Shannon Flaherty, Ryan Fraser, Natalie Fritzson, Alyssa Gerencer, Ian Grant, Aidan Greenlee, Liam Greenlee, Charles Guild, Troy Higgins, Erin Holmes, Kaitlin Hughes, Diana Jenkerson, Cameron Kennedy, Madeline LePage, Matthew McDevitt, Owen McIntyre, Braden Megathlin, Ryan Megathlin, Henry Melville, Maia Nevens, Benjamin Paine, Kathryn Pare, Jacqueline Perlmutter, Isabella Perry, Samantha Pitassi, Isabel Porter, Justin Rice, Sophia Richard, Noah Rovner-Frydman, Jack Saffian, Ellie Schad, Brendan Scott, Jennie Smith, Hannah Smith-Erb, Riley Soule, Moira Train, Kieran Volk
Grade 11
High Honors
Kallee Gallant, Alexander Gerencer, Lauren Gervais, Kathryn Hall, Quinn Molloy, Olivia Murley, Gregory Pershing, Madison Rawnsley, Bridget Roberts, Megan Shibles, Peter Theodores, Greta Van Curan
Honors
Laura Arsenault, Isabelle Bachelder, Katherine Benard, Brooke Bickford, Adam Bruder, Sam Colesworthy, Timothy Coyle, Jeanette Cunningham, Kate Curran, Nathan Cyr, Alexander Eisenhart, Isabel Evans, Michael Geary, Natalie Giroux, Ashley Hayward, Caroline Isasi, William Jenkins, Stephanie Johnson, Arianna Marquis, Sydney Meredith-Pickett, Nicole Morse, William Murphy, Kasey Newman, Ella Novick, Erin O’Donovan, Alexandra Peary, Allie Potenziano, Trevor Rafford, Juliana Raudales, Adeline Ray, Safa Saleh, Lea Schuepfer, Julia Sirois, Matthew Strout, Courtney Sullivan, Nicholas Tarbox, Chloe Waldrep
Grade 10
High Honors
Brooke Asherman, Lillian Benoit, Anna Briley, Nina Brinker, Hannah Craig, Emma Dexter, Holly Downing, Timothy Lester, Katherine Metzger, Aidan Michaud, Edmund Paquin, Madeline Perfetti, Ibrahim Saleh, Colby Santana, Morgan Selby,, Matthew Smith-Erb, Adeline Traficonte, Evan Wyman
Honors
Christopher Bates, Julia Bisson, Lars Boddie, Nicolas Brown, Jordan Bryant, Jill Cass, Isabella Chandler, Abigail Cloutier, Helen Crosby, Matthew Desjardins, Nathan Dillman, Morgen Dutil, Cameron Ewings, Corrie Farnham, Emma Fitzpatrick, Gowan Frost, Jerod Gardner, Dante Gianattasio, Jack Gustafson, Aidan Hayes, Madeline Irish, Kylie Josephson, Jillian Juris, Anna Kennedy, Taylor LaFlamme, Peter Lattanzi, Carter Lawless, Hope LeClair, William Lyden, Jake MacArthur, Nicholas Male, Luke Marsanskis, Maggie McCormick, Alban Michaud, Isaac Moore, Jayme Morrison, Kassidy Newman, Terrance Olds, Madelaine Panici, Ashley Parvin, Wren Payne, Sidney Pettengill, Cameron Plourde, Logan Pray, Halley Price, Kathryn Ray, Courtney Rog, Charlie Saffian, Cameron Sarchi, Madison Scott, Kira Shepard, Kyle Sidders, Ksenia Smart, Aiden Smith, Anna Smith, Rachel Spencer, Hannah St. Jean, Luke Stickney, Andrew Storey, Janelle Taylor, Stephanie Tillotson, Quinn Tompkins,, Sarah Traister, Blake Turner, Samantha Watt, Madison Weatherbee, Hannah Welch, Grady White, Annabelle Williams, Thomas Young, Inesa Zberea
Grade 9
High Honors
Benjamin Cloutier, Mindy Derby, Ethan Fraser, Terra Gallo, Aaron Howell, Conor Nadeau, Marin Provencher, Emmaline Raven, Emily Stinneford
Honors
Meghan Abel, Corinne Ahearn, Cameron Aromando, Megan Beaulieu, Katie Bennert, Phoebe Boardman, Malcolm Bourgeois, Audrey Boyle, Emma Boynton, Nick Butler, Sara Caron, Abby Civiello, Katherine Clancy, Joseph Clapp, Nathan Colavolpe, Caleb Duff, Sawyer Dusch, Paige Evans, Katherine Fitzpatrick, Michael Flaherty, Zoe Folce, Kira Fried, Timothy Frongillo, Olivia Giandrea, Sam Gobeil, Amelia Greenlee, Molly Hale, Gabe Hall, Audrey Hankinson, Gavin Hines, Harrison Holmes, Ellie Holt, Gwen Jackson, Hannah Johnston, Hanna Kane, John Kearney, Matthew Kramlich, Hunter Kremin, Lauren Lamberson, Andrew Lawrence, Alex Liu, Jacob MacDonald, Andy Moore, Will Nicholson, Fiona Perreault, Sydney Pitts, Anna Raley, Alex Richard, Ben Rosenthal, Caitlin Snow, Parker Stair, Danielle Tebbs, Kalei Volk, Jake Westra
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