Mid-Coast School Notebook: July 14

The following students at Brunswick High School were recognized for academic excellence and earned a place on the fourth quarter honor roll:

Grade 9

Honor Roll

Cayman Almodovar, Greta Anesko, Tasha Barnhart, Niccolo Bartone, Eli Carney, Andrew Chingos, Grace Clendening, Wesley Coffin, Benjamin Demars, Mackenzie Dorr, Dylon Fuller, Ryan Giles, Darien Gillespie, Macy Grant, Alexis Guptill, Alec Hess, Benjamin Israel, Rowan Joyce, Evan Kearns, Chantelle Knowles, Matthew Krutul, Matthew LaForge, Patrick Masse, Abilene Morthland, Joshua Musica, Sava Nappi, Connor Ney, Emma Paledzki , Mallory Palmer, Anna Parker, Abigail Powers, Jenna Roane, Katherine Robinson, Aniella Salko, Sara Scrapchansky, William Shaughnessy, Kirah Smith, Lila Solberg, Gabrielle Sparks, Justin Spencer, Pearl Stuart, Chandler Taylor, Coenradt Taylor, Steffany Verador, Genevieve Vogel, Madeline Wayne, Portia Woestman

High Honor Roll

Isabella Banks, Oceana Capen, Brycen Cardali, Grace Casey, Chapman Hall, Everett Horch, Kristen Hummer, Caitlin Kelly, Emily Swan

Grade 10

Honor Roll

Haley Alexander, Mikaela Aschbrenner, Madison Bailey, Rae Bamberger, Zoe Battle, Jenna Brooks, Anthony Cilea, Amanda Cloutier, Baylei Coombs, Erin Coughlin, William Curtis, Nicholas DaRosa, Emma Dorr, Ryan Duffy, Dayna DuRoss, Parker Eckert, Ariana Edwards, Alexander Ewert, Ashley Farmer, Delaina Ferrell, Joshua Flanagan, Aidan Glover, Hannah Goldstein, Katherine Hartnett, Logan Holt, Rachel Johnson, Ania Johnston, Tea’ Kepler, Chloe Kilborn, Lily Kimball Watras, Elinore Kosak, Anna Kousky, Nolan Lyne, Seamus McCarthy, Michael McCrum, Brynn McQuaid, Kian Murray, Abigail Parke, Shivam Patel, Ayana Pearson, Sarah Poutree, Nursultan Rosen, Kelsey Spearin, Alexander Studebaker, Shea Sullivan, Jack Tishkevich, Christopher Tucker, Rosalie White, Matthew Yost, Cheyenne Yslava

High Honor Roll

Benjamin Baumgarte, Sarah Belling, Phoebe Churney, Cameron Daly, Logan Gillis, Calla Hladky, Daniel Lyons, Alexandra Morse, Alyssa Navarro, Emma Parke, Harriet Peabody, Rachel Poulton, Eliza Rudalevige, Lea Scrapchansky, Connor Shaw

Grade 11

Honor Roll

Ashley Alexander, Tessa Alexander, Luka Baskett, Forest Blankenship, Isak Carney, Emily Coffin, Aidan Crawford, Hannah Day, Alyssa Demanche, Alexander DeMars, Henry Doherty, Rachael Eramo, Seamus Flanagan, Bronte Fontaine, Martha Foushee, Lily Gaffney, Alejandro Garcia Sancho Garayzar, Madison Gaudreau Iler, Lydia Ginty, Luke Guernelli, Dawson Hebert, Emma Hughes, Bailey Jones, John Kontsas III, Kathleen Koval, Julia Krutul, William Labbe, John Lienert, Paige MacKinnon, Lily Mateus, Kayla Meggison, Reem Mohamed, Jade Parker, Isabella Pols, RyLee Ramsey, Anna Rider, Shawn Rowe, Wyatt Slocum, Alexander Small, Quinn Solberg, William Stevens, Frances Stuart, Spencer Taylor, Adam Thacker, Baili Weisheit, Elina Woolever

High Honor Roll

Maeve Arthur, Piper Atkins, Holly Black, Michael Black, Ethan Boll, Erin Bradstreet, Maxwell Burtis, Haile Cummings,Jennifer Doiron, Niles Dorn, Riccardo Ferraglia, Galen Gaze, Max Gramins, Zachary Grant,Brian Hess, Cordelia Horch, Hollie Imperato, Claire Johnson, Kelly Ledsworth, Fiona O’Carroll, Mariah Richards, Kyra Teboe

Grade 12

Honor Roll

Faith Allen Harris, Marlee Anderson, Jessica Ashby, Gianna Barnhart, Brandon Bashant, Isaac Boll, Sullivan Boyd, Brian Boyle, Caleb Braddick, Destiny Bromiley, Charats Burch, Aaron Carlton, Roy Chen, Emily Cowan, Olivia Crooker, Quentin Defreitas, Margaret Dickinson, Joshua Dorr, Elena Dugal, Connor Flotten, Christian Glover, Jackson Gordon, Alek Grimes, Lauren Grocholl, Caroline Headley, Rowan Horton, Aiden Kipp, Evan Kirk, Katherine Kunhardt, Alexander Labbe, Rochelle Maderal, Erin Marc-Aurele, Tiana Merrill, Cameron Monaghan, Carter Morrison, Lily Munro, Dina Murphy, Christopher Nicholson, Sawyer Nicholson, Nicole Pelletier, Benjamin Poseno, Carly Poulton, Henry Raker, Julia Rutherford, Aidan Sachs, Grace Schafer, Brian Sehestedt, Emma Slocum, Petra Smat, Michaela Smith, Sabina Smith, Victoria Stevens, Keturah Stinson, Samuel Sturniolo, Olu Vaughan, Anna Webster, Nicholas White, Seth White, Adele Wise, Kira Wolpow, Finnegan Woodruff

High Honor Roll

Anna Callahan, Macy Giunti, Jacob Guerrette, Timothy Humphrey, Corrinna Owens, Jack Parker, Dakotah Senence, Timothy St. Pierre, Caitlin Tycz