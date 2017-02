Mid-Coast School Notebook: Feb. 24

Brunswick Junior High School Honor Roll

The following students at Brunswick Junior High School were recognized for academic excellence and earned a place on the second quarter honor roll:

Grade 6

Juan Aguilar, Michaela Anderson, Kylee Armer, Dalton Armstrong, Alexander Arnold, Lila Ashburn, Elizabeth Bakkila, Jackson Banks, Leila Bannon, Gavin Barbour, Milo Barter, Sophia Baskett, Margaret Bateman, Brody Belanger, MacKenzie Bergeron, Brianna Bergeron, Charlotte Blakemore, Lydia Blood, Nicodemus Bojarski, Tymon Bojarski, Celia Boyd, Autumn Brewer, Trinity Brown, Ahavah Burch, Eleanor Burnham, Kipp Butts, Ethan Cagley, Sarah Capen, Kelsie Carlton, Parker Churney, Iain Clendening, Emma Coburn, Julie Coombs, Isabella Corsaro, Ryan Couture, Jack Culbertson, Jordyn Cummings, Luna Dall, Antonio DeFio, Chelsea Dodge, William Dolley, Amelia Donsbach, Charles Dougwillo, Liam Driscoll, Toby Dutton, Nicholas Ewert, Waverly Fisher, Jackson Fredericks, Juliet Frizzle, Jahiem Garrett, Cody Gaunt, Kaelin Gerwig, Noah Gilbert, Kai Gillespie, Elise Gillis, Aidan Goodwin, Ella Gustafson, Lillian Haberski, Aiden Hampton, Thomas Harvey, Mason Heath, Sadie Higgins, Adam Hoffman, Tobias Homann, Kaleb Hull, Kole Hutchins, Abraham Israel, Morgan Jensen, Everett Johnson, Robert Johnson, Ayona Jones, Calvin Kolster, Christopher Kousky, Fletcher Krauss, Kyle LaDuke, Shane Langella, Cody Lavigne, Hannah Lay, Jacob Lind, Miles Logan, Hailie Lord, Elise Mackey, Jada MacKinnon, Helen Maher, Alyssa Maney, Kallie Maney, Finntan Mangalam, Olivia Marcotte, Neve Marnagh, Anna Matthews, Thomas McCormack, Brady McQuaid, Kathleen Mears, Derrick Merrill, Dorothy Merrill, Sophia Morin, Stephen Morris-Wood, Nayyir Newash-Campbell, Jack Nussbaum, Matthew Orlando, Eli Palmer, Sarah Palmer, Luke Patterson, Grey Perham, Neil Perkinson, Brianna Poloquin, Sidney Pols, John Poulin, Micah Poulin, Emily Powers, Ava Raniszewski, Jake Reeves, Sora Reynolds, Lusandra Rojas, Dakota Ryan, Caroline Santaguida, Anjali Selinger, Kyler Serra, Jared Similien, Caden Slater, Spencer Smith, Connor Souza, Spencer Stadnicki, Simon Stevens, Ryleigh Sullivan, Gabriella Swain, Gabriel Tower, Kayleb Trebilcock, Oscar Twining, Abigail Valliere, Luke Vazdauskas, Morgan Washburn, Elijah Welch, Finn Wells, Logan Whelan, Peyton Whitman, Hannah Wilkoff, Zoe Wilson, Andrew Wolverton, Ashley Wyman

Grade 7

Connor Ashby, Blakely Austin, Gavin Bailey, Anna Barnes, Paul Barnes, Julia Barron, Oliver Bateman, Felix Battle, Lily Belanger, Luca Berinato, Annelise Bernier, Emilienne Biddings Augustine, George Bromiley, Logan Brown, Simon Carney, Samuel Cassidy, Emma Charboneau, Margaret Chingos, Kevin Connolly, Weston Cooper, Anthony Correa, Sara Coughlin, Jonathan Curtis, Katrina Daigle, Kyle Delong, Grace DePalmer, Mia DeSantis, Joshua Doring, Logan Doucette, Brandon Ellis, Joseph Eno, Emily Fairbanks, Eliana Fochesato, Morgan Foster, Isaak Franklin, Eva Fulton, Tucker Gagnon, Morgan Giasson, Kaeden Green, William Haas, Aidan Hall, Skyla Hall, Oliver Hamilton, Owen Harrison, Lillian Hatrick, Ethan Helie, Aela Hemberger, Madeleine Hladky, Aiden Jackson, Henry Johnson, Sarah Johnson, Nathan Kallin, Amelia Karwacky, Samuel Kemos, Mia Klimash, Lilly Krajewski, Scout Krauss, Ophelia Ladner, Conner Lavigne, Danielle Lazaro, Owen Leitzell, Brianna Lemont, Nathan Levy, Julian Lewis, Angeliz Lopez Pacheco, Piper Mann, Nolan Marblestone, Joseph Marro, Riley McAllaster, Alamea McCarthy, Colby McDoor, Rylie McIntyre, Samuel Milligan, Sally Minton, Averly Morthland, Natalie Ney, Rebecca Nova-Yingst, Rebekah O’Neal, Delaney Phillips, Dolan Pols, Matthew Poulton, Cameron Provost, Albert Putnam, Anthony Radcliffe, Mason Richardson, Maxwell Rudgers, Julianne Salko, Alexander Sharon, Nathaniel Sharon, Abigail Sharpe, Katherine Shaughnessy, Michaela Shaw, R. Augustus Silverman, Cora Slocum, Madelyn Small, Riley Smith, Joseph Solomon, Christian Stewart, Kelsey Sullivan, Nathaniel Swan, Molly Taub, Kaleb Thompson, Micaela Turgeon, Samantha Valle, Hannah Van Savage, Bradley Vuong, Lillian Webster, Calder Wilby, Daryn Wood

Grade 8

Issac Albaugh, Siara Ambs, Tyler Andresen, Emma Banks, Griffin Bannon, John Beiser, Galen Bennie Carley Bunge, Alexandra Bunker, Emma Burt, Elanor Caswell, Ezra Chazin-Mills, Luke Cheseldine, Emily Cloutier, Grace Confer, Angelina Criscione, Calvin Doherty, Adeline Dolley, Olivia Doughty, Leo Douhovnikoff, Mirabella Driscoll, Kenneth Dunton, Fiona Edmonds, Alec Flotten, Hannah Fortier, Lane Foushee, Violet Frizzle, Rebecca Fulton, Gia Guernelli, Maxwell Hamilton, Riley Hewson, Delaney Holbrook, Hailey Jacildo, Lauren Jacobs, Margaret Johnson, Bennett Joseph, Mckayla King, James Kousky, Braden LaForge, Cody Larson, Claire Launer, Hannah Leitzell, Emma Lind, Sean Lyne, Damien Michaud, Makenna Monaghan, Joshua Nova-Yingst, Adam Nussbaum, Elizabeth Orlando, Elena Palmer, Audrey Pantaz, Tyler Patterson, Ella Peabody, Alexandria Pearson, Ella Perham, Micah Pietraho, Julia Pols, Jonah Porter, Lia Rand, Cameron Ridley, Rayna Schinhofen, Tatiana Scott, Thomas Seitz, Penelope Simpson, Ezekiel Spiro, Lucas Spiro, Conlan Storer, Kaeli Storer, Grady Suhr, Elyse Sullivan, Eva Tebbutt, Guinevere Thom, Braeden Trefethen, Riley Turgeon, Emily Viola, Madison Washburn, Chase Whelan, Alyssa Wyman

