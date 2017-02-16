Mid-Coast School Notebook: Feb. 17

The following students at Brunswick High School were recognized for academic excellence and earned a place on the second quarter honor roll:
Honor Roll
Grade 9
Greta Anesko, Isabella Banks, Tasha Barnhart, Micah Barry, Oceana Capen, Grace Casey, Laura Chavoustie, Andrew Chingos, Wesley Coffin, Benjamin Demars, Carissa Dolham, Mackenzie Dorr, Briana Eaton, Julianna Gamage, Ryan Giles, Darien Gillespie, Macy Grant, Alexis Guptill, Wyatt Hartford, Jack Harvey, Alec Hess, Everett Horch, Rowan Joyce, Evan Kearns, Caitlin Kelly, Michael Kinee, Chantelle Knowles, Liberty Krauss, Matthew Krutul, Matthew LaForge, Patrick Masse, Abilene Morthland, Joshua Musica, Connor Ney, Mallory Palmer, Anna Parker, Jenna Roane, Katherine Robinson, Aniella Salko, Sara Scrapchansky, William Shaughnessy, Kirah Smith, Lila Solberg, Gabrielle Sparks, Eric Stricklett, Emily Swan, Coenradt Taylor, Ella Tycz, Steffany Verador, Madeline Wayne, Portia Woestman
High Honor Roll
Grade 9
Chapman Hall, Kristin Hummer, Emma Paledzki
Honor Roll
Grade 10
Haley Alexander, Cameron Ashby, Rae Bamberger, Alexander Boyington, Jenna Brooks, Anna Carpenter, Phoebe Churney, Amanda Cloutier, Baylei Coombs, Isabella Cunningham, Benjamin Donsbach, Emma Dorr, Ryan Duffy, Ariana Edwards, Cole Engstrom, Ashley Farmer, Delaina Ferrell, Aidan Glover, Hannah Goldstein, Bradley Groves, Bailey Hartill, Logan Holt, Ania Johnston, Sophia Katz, Tea’ Kepler, Chloe Kilborn, Lily Kimball Watras, Elinore Kosak, Anna Kousky, Nolan Lyne, Charlotte MacMillan, Seamus McCarthy, Tristan Merrill, Lucas Mitchell, Kian Murray, Tyler Nadeau, Alyssa Navarro, Abigail Parke, Emma Parke, Shivam Patel, Aidan Perkinson, Rachel Poulton, Sarah Poutree, Kelsey Spearin, Emily Staples, Alexander Studebaker, Desiree Tanner, Jack Tishkevich, Emma White, Matthew Yost, Cheyenne Yslava.
High Honor Roll
Grade 10
Mikaela Aschbrenner, Benjamin Baumgarte, Sarah Belling, Donald Bromiley, Anthony Cilea, Erin Coughlin, William Curtis, Cameron Daly, Nicholas DaRosa, Parker Eckert, Logan Gillis, Nathaniel Hall, Katherine Hartnett, Calla Hladky, Rachel Johnson, Daniel Lyons, Michael McCrum, Brynn McQuaid, Alexandra Morse, Harriet Peabody, Eliza Rudalevige, Lea Scrapchansky, Connor Shaw, Shea Sullivan, Christopher Tucker
Honor Roll
Grade 11
Ashley Alexander, Tessa Alexander, Piper Atkins, Tianna Bernier, Ethan Boll, Erin Bradstreet, Maxwell Burtis, Isak Carney, Victoria Clark, Emily Coffin, Sagar Dahal, Hannah Day, Alexander DeMars, Maria Denison, Enehila Diaz, Henry Doherty, Niles Dorn, Robyn Dumont, Rachael Eramo, Seamus Flanagan, Bronte Fontaine, Martha Foushee, Abigail Gauthier, Galen Gaze, Max Gramins, Isaac Hatridge, Siona Henze, Cordelia Horch, Emma Hughes, Hollie Imperato, Claire Johnson, Bailey Jones, Kyle Kapocius, Kathleen Koval, Julia Krutul, Kelly Ledsworth, John Lienert, Madison Lindahl, Paige MacKinnon, Molly McGough, Jade Parker, Yelizaveta Pedash, Isabella Pols, Mariah Richards, Alexander Small, Cassandra Smith, Quinn Solberg, William Stevens, Spencer Taylor, Baili Weisheit, Elina Woolever
High Honor Roll
Grade 11
Maeve Arthur, Luka Baskett, Holly Black, Michael Black, Haile Cummings, Jennifer Doiron, Riccardo Ferraglia, Lily Gaffney, Zachary Grant, Luke Guernelli, Brittni Hart, Brian Hess, Amy Jennings, Lily Mateus, Fiona O’Carroll, Kyra Teboe.
Honor Roll
Grade 12
Jessica Ashby, Stephen Backman, Gianna Barnhart, Brooke Barter, Brandon Bashant, Isaac Boll, Sullivan Boyd, Madeline Brescia, Charats Burch, Alexandra Burns, Roy Chen, Emily Cowan, Olivia Crooker, Kieran Davidson, Quentin Defreitas, Margaret Dickinson, Joshua Dorr, Elena Dugal, Hannah Escoe, Connor Flotten, Kristopher Giggey, Macy Giunti, Christian Glover, Marissa Goodwin, Jackson Gordon, Alek Grimes, Lauren Grocholl, Evan Guernelli, Caroline Headley, Kyle Heatley, Chad Hopkins, Rowan Horton, Timothy Humphrey, Madison Kaiser, Leah Kepler, Dasol Kim, Aiden Kipp, Katherine Kunhardt, Alexander Labbe, Brett MacMillan, Rochelle Maderal, Erin Marc-Aurele, Nicholas McCormick, Tiana Merrill, Emma Miller, Cameron Monaghan, Carter Morrison, Dina Murphy, Nicole Pelletier, Owen Poisson, Carly Poulton, Henry Raker, Christopher Roderick, Julia Rutherford, Aidan Sachs, Brian Sehestedt, Marcus Sinclair, Emma Slocum, Petra Smat, Sabina Smith, Samuel Sturniolo, Madeline Suhr, Lincoln Sullivan, Kiley Tupper, Adele Wise, Kira Wolpow, Taylor Worthington.
High Honor Roll
Grade 12
Faith Allen Harris, Marlee Anderson, Julia Baumgarte, Caleb Braddick, Anna Callahan, Aaron Carlton, Jacob Guerrette, Lily Munro, Christopher Nicholson, Jack Parker, Dakotah Senence, Timothy St. Pierre, Victoria Stevens, Keturah Stinson, Caitlin Tycz, Olu Vaughan, Anna Webster, Nicholas White, Finnegan Woodruff.
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