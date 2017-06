Best of Best Readers Choice Winners

Thanks for helping decide who is the Best of Best in Freeport, Durham & Pownal! The votes have been tallied and the winners are listed below.

ACCOUNTANT/

FINANCIAL ADVISER

1 Caleb Stephens –

Edward Jones

5 Depot St., Suite 24,

Freeport, 865-6826

ANTIQUES

1 Pillars Antiques

125A US Route 1, Freeport, 869-5164

ART/CRAFT GALLERY

1 R.D. Allen Freeport Jewelers

13 Middle St., Suite 1,

Freeport, 865-1818

2 Thos. Moser

Freeport Showroom

149 Main St., Freeport, 865-4519

AUTO MECHANIC

1 R & D Automotive

14 Varney Road, Freeport, 865-3452

2 Freeport Auto Repair

1210 U.S. Route 1, Freeport, 865-1441

3 Glenn’s Body Shop

268 Pinkham Brook Road,

Durham, 353-6043

BANK/CREDIT UNION

1 Bath Savings Institution

189 Lower Main St., Freeport, 865-6998

2 Norway Savings Bank

8 Mallet Drive, Freeport, 865-6141

3 Atlantic Regional

Federal Credit Union

41 Mallet Drive, Freeport, 865-2830

BEST OVERALL

LOCAL BUSINESS

1 L.L. Bean

95 Main St., Freeport, 877-755-2326

2 R.D. Allen Freeport Jewelers

13 Middle St., Suite 1,

Freeport, 865-1818

3 Derosier’s

120 Main St., Freeport, 865-6290

BREAKFAST

1 The Freeport Café

29 U.S. Route 1, Freeport, 869-5113

2 Sunrise Café

475 U.S. Route 1, Freeport, 865-6115

3 Linda Bean’s Maine Kitchen and Topside Tavern

88 Main St., Freeport, 865-9835

BURGER OR BARBECUE

1 Buck’s Naked BBQ Steakhouse

568 U.S. Route 1, Freeport, 865-0600

2 Gritty’s Brew Pub

and Restaurant

187 Lower Main St., Freeport, 865-4321

3 McDonald’s of Freeport

11 Mallet Drive, Freeport, 865-9566

CAMP/DAY CARE

1 YMCA Casco Bay

14 Old South Freeport Road,

Freeport, 865-9600

2 Wolfe’s Neck Farm

Summer Camp

184 Burnett Road,

Freeport, 865-4469 ext. 106

CAMPGROUND

1 Desert Dunes of Maine Campground

95 Desert Road, Freeport, 865-6962

2 Winslow Park

and Campground

132 Staples Point Road,

Freeport, 865-4198

3 Recompence Shore Campground

134 Burnett Road, Freeport, 865-9307

CATERER

1 Derosier’s

120 Main St., Freeport, 865-6290

2 Bow Street Market

79 Bow St., Freeport, 865-6631

3 Buck’s Naked BBQ Steakhouse

568 U.S. Route 1, Freeport, 865-0600

CHIROPRACTOR

1 Dr. James A. Hendricks

174 South Freeport Road, Suite 1F, Freeport, 865-1183

CLOTHING

AND APPAREL STORE

1 L.L. Bean

Flagship Store, 95 Main St.,

Freeport, 877-755-2326

2 Brooks Brothers

Factory Store

1 Freeport Village Station, 865-0121

3 Talbots Company Store

1 Freeport Village Station, 865-4756

COFFEE SHOP

1 Coffee By Design

95 Main St., L.L. Bean Flagship Store, Freeport, 865-2235

2 Isabella’s Café & Bakery

2 School St., Freeport, 865-6635

3 The Freeport Café

29 U.S. Route 1, Freeport, 869-5113

CONSIGNMENT/

SECOND-HAND SHOP

1 Village Style

204 U.S. Route 1, Freeport, 865-4500

2 New Beginnings Consignment Boutique

27 Bow St., Freeport, 865-7078

3 Freeport Community Services Thrift Shop

53 Depot St., Freeport, 865-3985

CONTRACTOR –

HEATING AND A/C

1 Charlie Burnham Energy

& Heating Service

4 Spring St., Freeport, 865-9010

CRAFT BEER/WINE/SPIRIT

1 Maine Beer Company

525 U.S. Route 1, Freeport, 221-5711

2 Gritty’s Brew Pub

and Restaurant

187 Lower Main St., Freeport, 865-4321

DENTIST

1 Alta Dental Of Maine PC

348 U.S. Route 1, Freeport, 865-1900

2 Freeport Dental

46 Mallet Drive, Freeport, 865-3934

ELDER CARE FACILITY

1 Freeport Nursing

& Rehabilitation Center

3 East St., Freeport, 865-4713

2 Hawthorne House

6 Old County Road, Freeport, 865-4782

ETHNIC RESTAURANT

1 China Rose

23 Main St., Freeport, 865-6886

2 Tuscan Brick Oven Bistro

140 Main St., Freeport, 869-7200

3 (TIE) Mediterranean Grill

10 School St., Freeport, 865-1688

3 (TIE) Thai Garden Restaurant

491 U.S. Route 1, Suite 12,

Freeport, 865-6005

FAMILY RESTAURANT

1 Antonia’s Pizzeria

193 Lower Main St., Freeport, 865-6863

2 The Freeport Café

29 U.S. Route 1, Freeport, 869-5113

3 Buck’s Naked BBQ Steakhouse

568 U.S. Route 1, Freeport, 865-0600

FITNESS CENTER

1 YMCA Casco Bay

14 Old South Freeport Road,

Freeport, 865-9600

2 Freeport Yoga Company

81 Bow St., Freeport, 319-3395

FLORIST/GREENHOUSE

1 Wildflower Floral Design

5 Depot St., Suite 13,

Freeport, 865-6508

2 Garden Spot Farm

896 Lawrence Road,

North Pownal, 688-4462

3 Emily Cater Floral Designs

30 Quarry Lane, Freeport, 865-4021

FRUIT AND VEGETABLE STAND

1 Wealden Farm

19 Pleasant Hill Road,

Freeport, 865-6640

2 Bessie’s Farm Goods

33 Litchfield Road, Freeport, 865-9840

3 Bow Street Market

79 Bow St., Freeport, 865-6631

FUEL/OIL/HEATING SUPPLIER

1 Charlie Burnham Energy

& Heating Service

4 Spring St., Freeport, 865-9010

GIFT STORE

1 R.D. Allen Freeport Jewelers

13 Middle St., Suite 1,

Freeport, 865-1818

2 Sherman’s

Maine Coast Book Shops

128 Main St., Freeport, 869-9000

3 Abacus

36 Main St., Freeport, 865-6620

GROCERY STORE

1 Bow Street Market

79 Bow St., Freeport, 865-6631

2 Shaw’s Supermarket

200 Lower Main St., Freeport, 865-0094

HAIRSTYLIST/BARBER

1 George’s Barber Shop

12 South St., Freeport, 865-6407

2 Mainely Hair

13 Royal Ave., Freeport, 865-9214

3 Freeport Salon

32 Independence Drive, Suite 13,

Freeport, 865-9191

HOME IMPROVEMENT/FURNISHINGS

1 L.L. Bean

Flagship Store, 95 Main St., Freeport, 877-755-2326

2 Thos. Moser Showroom

& Outlet Annex

149 Main St., Freeport, 865-4519

HOTEL/MOTEL/B&B/INN

1 Harraseeket Inn

162 Main St., Freeport, 865-9377

2 Hilton Garden Inn

5 Park St., Freeport, 865-1433

3 White Cedar Inn

Bed and Breakfast

178 Main St., Freeport, 865-9099

ICE CREAM

1 Derosier’s

120 Main St., Freeport, 865-6290

2 Ben & Jerry’s Ice Cream

6 Nathan Nye St., Freeport, 865-3407

3 Mainely Custard

150 U.S. Route 1, Freeport, 865-4417

JEWELRY STORE

1 R.D. Allen Freeport Jewelers

13 Middle St., Suite 1,

Freeport, 865-1818

2 Brown Goldsmiths

11 Mechanic St., Freeport, 865-4126

3 Earrings & Company

2 Mechanic St., Freeport, 865-3097

KENNEL/GROOMER

1 Pawsibilities Pet Groomer

10 Antler Ridge Way,

Freeport, 865-6647

2 The Brown Dog Inn

24 Crown Court, Freeport, 865-1255

LANDSCAPING/LAWN CARE

1 Curtis Lawn & Yard Care

30 Hunter Road, Freeport, 865-6577

2 High Point Landscape

376 Stackpole Road, Durham, 576-2856

LAWYER

1 Powers & French, P.A.

209 Main St., Freeport, 865-3135

2 Michelle Allott

Freeport Farris Law

491 U.S. Route 1, Freeport, 865-0345

LOBSTER ROLL

1 Derosier’s

120 Main St., Freeport, 865-6290

2 Linda Bean’s Maine Kitchen and Topside Tavern

88 Main St., Freeport, 865-9835

3 Harraseeket Lunch

& Lobster Company

36 Main St., South Freeport, 865-4888

LODGING

1 Harraseeket Inn

162 Main St., Freeport, 865-9377

2 Hilton Garden Inn

5 Park St., Freeport, 865-1433

3 Hampton Inn

194 Lower Main St., Freeport, 865-1400

MASSAGE THERAPIST

1 Shirsten Lundblad

42 Mallet Drive, Suite 21,

Freeport, 725-7774

MUSIC/ART/DANCE/THEATER

1 Fusion Dance

1456 US Route 1, Freeport, 504-1044

2 Figures of Speech Theatre

77 Durham Road, Freeport, 865-6355

NAIL SALON

MANICURE/PEDICURE

1 Freeport Salon

32 Independence Drive, Suite 13, Freeport, 865-9191

2 Mainely Hair

13 Royal Ave., Freeport, 865-9214

3 True Colors Salon

541 U.S. Route 1, Freeport, 865-2997

NONPROFIT AGENCY

1 Freeport Community Services

53 Depot St., Freeport, 865-3985

2 Wolfe’s Neck Farm

184 Burnett Road, Freeport, 865-4469

3 Freeport Rotary Club

Email: info@freeport-rotary.org

PET SERVICES/SUPPLY

1 Pet Pantry

177 Lower Main St., Freeport, 865-6484

2 Freeport Veterinary Hospital

4 Post Road, Freeport, 865-3673

PHOTOGRAPHER

1 David Jordan Photography

394 Meadow Road, Durham, 353-5991

2 Pinkhouse Production

Freeport, 208-0182

3 Andrew Davis Photography

12 Royal Ave., Freeport, 370-4746

PHYSICAL THERAPIST

1 Freeport Physical Therapy

174 South Freeport Road, Suite 2C, Freeport, 865-0004

PHYSICIAN/DO/OPTOMETRIST

1 Freeport Medical Center

23 Durham Road, Suite 201,

Freeport, 865-3491

2 Maine Optometry, P.A.

5 Depot St., Suite 14,

Freeport, 865-2050

PIZZA RESTAURANT

1 Derosier’s

120 Main St., Freeport, 865-6290

2 Antonia’s Pizzeria

193 Lower Main St., Freeport, 865-6863

3 Sam’s Italian Foods

7 Main St., Freeport, 865-4700

PLUMBING/HEATING

1 Charlie Burnham Energy

& Heating Service

4 Spring St., Freeport, 865-9010

2 ACB Plumbing Repair Service

28 Fernald Road, Freeport, 729-5915

3 Bob Miles & Son

1162 U.S. Route 1, Freeport, 869-9140

PRIVATE SCHOOL

1 Maine Coast Waldorf School

57 Desert Road, Freeport, 865-3900

2 Pine Tree Academy

67 Pownal Road, Freeport, 865-4747

REAL ESTATE AGENCY

1 Brett Davis Real Estate

12 School St., Freeport, 865-9919

RECREATION/DESTINATION

1 Wolfe’s Neck

Woods State Park

426 Wolfe’s Neck Road,

Freeport, 865-4465

2 Winslow Park

and Campground

132 Staples Point Road,

Freeport, 865-4198

3 Bradbury Mountain

State Park

528 Hallowell Road, Pownal, 688-4712

ROMANTIC/DATE NIGHT RESTAURANT

1 Azure Café

123 Main St., Freeport, 865-1237

2 Conundrum Wine Bistro

117 U.S. Route 1, Freeport, 865-0303

3 Tuscan Brick Oven Bistro

140 Main St., Freeport, 869-7200

SANDWICH SHOP

1 Derosier’s

120 Main St., Freeport, 865-6290

2 Sam’s Italian Foods

7 Main St., Freeport, 865-4700

3 Edna and Lucy’s

407 Hallowell Road, Pownal, 688-3029

SEAFOOD RESTAURANT

1 Harraseeket Lunch

and Lobster Company

36 Main St., South Freeport, 865-4888

2 The Freeport Café

29 U.S. Route 1, Freeport, 869-5113

3 Linda Bean’s Maine Kitchen and Topside Tavern

88 Main St., Freeport, 865-9835

SHOE STORE

1 L.L. Bean

Flagship Store, 95 Main St.,

Freeport, 877-755-2326

2 Allen Edmonds Outlet

32 Main St., Freeport, 865-6222

3 Olympia Sports

140 Main St., Freeport, 865-5368

SPECIALTY FOOD STORE

1 Bow Street Market

79 Bow St., Freeport, 865-6631

2 Fiore Artisan Olive Oils

and Vinegars

88 Main St., Freeport, 869-5227

3 Royal River Natural Foods

443 U.S. Route 1, Freeport, 865-0046

TAKE OUT/FAST FOOD

1 Derosier’s

120 Main St., Freeport, 865-6290

2 Sam’s Italian Foods

7 Main St., Freeport, 865-4700

3 China Rose

23 Main St., Freeport, 865-6886

VETERINARY CLINIC/ANIMAL HOSPITAL

1 Pownal Veterinary Hospital

191 Hallowell Road, Pownal, 688-4843

2 Freeport Veterinary Hospital

4 Post Road, Freeport, 865-3673

3 Vet At Your Door

Freeport, 536-8387

WEDDING LOCATION

1 Winslow Park

132 Staples Point Road,

Freeport, 865-9052 (Neil)

2 Wolfe’s Neck Farm

184 Burnett Road,

Freeport, 865-4469 ext. 102 (Morgan)

3 (TIE) Harraseeket Inn

162 Main St., Freeport, 865-9377

3 (TIE) Hilton Garden Inn

5 Park St., Freeport, 865-1433

WEDDING RECEPTION VENUE

1 Harraseeket Inn

162 Main St., Freeport, 865-9377

2 Hilton Garden Inn

5 Park St., Freeport, 865-1433

3 Wolfe’s Neck Farm

184 Burnett Road,

Freeport, 865-4469 ext. 102 (Morgan)